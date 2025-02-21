"Реал Сосьедад" с россиянином Захаряном попал на МЮ в Лиге Европы
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с английским "Манчестер Юнайтед". В пятницу в Ньоне состоялась жеребьевка данной стадии второго по статусу клубного турнира Европы.
Одним из игроков испанской команды является полузащитник сборной России Арсен Захарян.
Победитель пары "Реал Сосьедад" - МЮ в четвертьфинале встретится с победителем противостояния между румынским ФКСБ и французским "Лионом".
Остальные пары выглядят следующим образом (в одной строке указаны потенциальные соперники):
"Виктория" - "Лацио", "Буде-Глимт" - "Олимпиакос" (Вратарем норвежского "Буде-Глимта" является россиянин Никита Хайкин)
"Аякс" - "Айнтрахт", "Алкмаар" - "Тоттенхэм"
"Фенербахче" - "Рейнджерс", "Рома" - "Атлетик"
Первые матчи 1/8 финала пройдут 6 марта, ответные – 13 марта.