"Реал Сосьедад" с россиянином Захаряном попал на МЮ в Лиге Европы

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с английским "Манчестер Юнайтед". В пятницу в Ньоне состоялась жеребьевка данной стадии второго по статусу клубного турнира Европы.

Одним из игроков испанской команды является полузащитник сборной России Арсен Захарян.

Победитель пары "Реал Сосьедад" - МЮ в четвертьфинале встретится с победителем противостояния между румынским ФКСБ и французским "Лионом".

Остальные пары выглядят следующим образом (в одной строке указаны потенциальные соперники):

"Виктория" - "Лацио", "Буде-Глимт" - "Олимпиакос" (Вратарем норвежского "Буде-Глимта" является россиянин Никита Хайкин)

"Аякс" - "Айнтрахт", "Алкмаар" - "Тоттенхэм"

"Фенербахче" - "Рейнджерс", "Рома" - "Атлетик"

Первые матчи 1/8 финала пройдут 6 марта, ответные – 13 марта.