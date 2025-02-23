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Овечкин оформил хет-трик и сократил отставание от Гретцки до 12 голов

Овечкин оформил хет-трик и сократил отставание от Гретцки до 12 голов
Фото: Patrick Smith/Getty Images

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" россиянин Александр Овечкин провел три гола в ворота "Эдмонтона" в домашнем для столичной команды матче регулярного чемпионата НХЛ.

Два точных броска 39-летний хоккеист забросил во втором периоде (один из этих голов состоялся в большинстве), еще один – в конце третьего в пустые ворота).

В результате "Вашингтон" одержал победу со счетом 7:3 (2:1, 3:0, 2:2).

Теперь в активе Овечкина за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ 882 гола. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 12 голов.

Следующий матч "Вашингтон" проведет в ночь на 26 февраля, на своем льду сыграет с "Калгари".

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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