Гол Захаряна помог "Реал Сосьедаду" победить "Леганес" в чемпионате Испании

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Футболист сборной России Арсен Захарян отметился голом за "Реал Сосьедад" в ворота "Леганеса" в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Вышедший в стартовом составе Захарян поразил ворота соперника на 12-й минуте игры. Она прошла в Сан-Сабастьяне.

В перерыве матча россиянин был заменен.

Во втором тайме "Реал Сосьедад" провел еще два гола: на 48-й минуте отличился Такефуса Кубо, на 80-й – Хон Андер Оласагасти.

Таким образом, "Реал Сосьедад" одержал победу со счетом 3:0. Набрав 34 очка, он занимает восьмое место в турнирной таблице, "Леганес" - на 16-м месте, 24 очка.

Для 21-летнего Захаряна, значительную часть сезона пропустившего из-за травмы, матч стал третьим в нынешнем чемпионате, а гол – первым.