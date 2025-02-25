МОК призвал федерации зимних видов спорта допустить россиян на ОИ-2026

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет выступил с призывом к федерациям, отвечающим за зимние виды спорта, допустить российских и белорусских спортсменов к участию в зимней Олимпиаде-2026.

"Они сильно на этом настаивают", - приводит SVT Sport слова источника в Международном союзе биатлонистов (IBU).

"Это не значит, что они говорят: "Сделайте это, или вы не получите от нас никакого финансирования". Но они ясно дают понять, что хотят найти решение, чтобы нейтральные спортсмены могли участвовать в зимних Олимпийских играх. Они очень хотят разобраться с этим вопросом и надеются, что вскоре мы позволим этим спортсменам пройти квалификацию в следующем сезоне", - сказал источник.

Сообщается, что в МОК ссылаются на пример летней Олимпиады-2024 в Париже. Тогда выступили, в частности, 15 россиян, все – под нейтральным флагом.

Олимпиада-2026 пройдет в феврале следующего года в итальянских Милане и Кортина-д"Ампеццо.