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Матч со звездами хоккея в Прибайкалье перенесен из-за болезни Фетисова и Якушева

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в среду сообщил о переносе на более позднюю дату планировавшегося на 1 марта хоккейного матча с участием звезд мирового спорта, ставшего традиционным в регионе.

"К сожалению, вынуждены перенести матч между легендами советского хоккея и командой правительства Иркутской области, намеченный на 1 марта. Причина - болезнь Вячеслава Александровича Фетисова и Александра Сергеевича Якушева", - написал Кобзев в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, игру планируется провести через месяц.

"Распространенные билеты на матч останутся действительными. Прошу отнестись с пониманием. Вячеславу Александровичу Фетисову и Александру Сергеевичу Якушеву желаю скорейшего выздоровления", - добавил Кобзев.

Ранее сообщалось, что в этом году хоккейный матч с участием звезд мирового спорта, традиционно проводившийся в Иркутской области на льду Байкала, было решено провести 1 марта во Дворце спорта "Ермак" в Ангарске из-за сложной ледовой обстановки на озере в условиях теплой зимы.

хоккей Вячеслав Фетисов Александр Якушев
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