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Футболист "Зенита" Ду Кейрос арендован бразильским клубом

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник "Зенита" Ду Кейрос продолжит карьеру в бразильском "Спорт Ресифи", сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

25-летний бразилец будет играть там на правах аренды, соглашение рассчитано до конца 2025 года.

Летом 2023 года Ду Кейрос стал игроком "Зенита", перейдя из бразильского "Коринтиантса". В 16 матчах за "Зенит" игрок забил один гол. В феврале 2024 году полузащитник перешел в "Гремио", в составе которого провел 28 встреч.

футбол Зенит Ду Кейрос
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