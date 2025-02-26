Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Джованни Мпеши-Перрикара во втором круге турнира в Дубае.

Результат встречи – 6:4, 6:4.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) россиянин занимает шестое место, представитель Франции – 29-е.

В четвертьфинале соперником Медведева будет нидерландский теннисист Таллон Грикспур (№ 47 в мировом рейтинге).

Турнир в Дубае относится к соревнованиям категории ATP 500, его призовой фонд – свыше $3,2 млн.