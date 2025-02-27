Okko приобрел права на показ крупнейших соревнований по легкой атлетике

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Чемпионаты мира и Европы по легкой атлетике будет показывать Okko, сообщается в релизе компании.

Отмечается, что "сервис приобрел права на трансляцию крупнейших турниров, проходящих под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциации (WA) и Европейской легкоатлетической ассоциации (EA)"

Помимо классических чемпионатов планеты и континента анонсируется показ чемпионатов мира и Европы в помещении, ЧМ по легкоатлетическим эстафетам, командный ЧЕ.

Первым из них будет показ ЧЕ в помещении-2025, который пройдет с 6 по 9 марта в Нидерландах.

легкоатлетическим событием в Okko станет Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении 2025, который пройдет с 6 по 9 марта в Нидерландах.