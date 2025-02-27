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Медведев выбыл из турнира в Дубае

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил нидерландцу Таллону Грикспуру в четвертьфинале турнира в Дубае.

Результат – 2:6, 7:6 (9:7), 7:5 в пользу представителя Нидерландов.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает шестое место, Грикспур – 47-е.

После вылета Медведева россиян в сетке турнира не осталось.

Турнир в Дубае относится к соревнованиям категории ATP 500, его призовой фонд – свыше $3,2 млн.

Даниил Медведев теннис
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