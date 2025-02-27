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Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский скончался на 89-м году жизни, сообщил "Матч ТВ" президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

"Для страны это большая утрата. Ушла выдающаяся личность. Но он оставил свое творчество, так что будем воспитывать молодежь на его партиях. Он оставил огромный след в истории нашей страны. Соболезнования родным и близким", - сказал Филатов.

Спасский стал чемпионом мира в 1969 году, обыграв Тиграна Петросяна в Москве. В 1972 году проиграл титул американцу Роберту Фишеру в Исландии.

Борис Спасский Роберт Фишер
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