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ЦСКА, "Северсталь" и минское "Динамо" вышли в плей-офф КХЛ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА, череповецкая "Северсталь" и минское "Динамо" завоевали путевки в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В четверг минчане одолели дома московский "Спартак" (2:1), ЦСКА на своем льду разгромил пекинский "Куньлунь" (6:0). "Северсталь" дома уступила нижегородскому "Торпедо" (2:3), однако на руку череповчанам сказалась неудача "Куньлуня".

Команды представляют Западную конференцию КХЛ. Здесь остались вакантными две путевки в плей-офф. За нее борются СКА (71 очко), "Торпедо" (66), "Куньлунь" (57), "Витязь" (50).

"Сочи" (44) лишился шансов на плей-офф.

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