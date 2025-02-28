Четыре очка Малкина помогли "Питтсбургу" одолеть "Филадельфию" в НХЛ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Питтсбург" победил "Филадельфию" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат – 5:4 (0:1, 3:3, 1:0, 1:0) в пользу "Питтсбурга". Решающую шайбу хозяева провели в овертайме.

В составе победителей четыре очка результативности набрал российский нападающий Евгений Малкин, на счету которого два гола (один - в овертайме) и две голевые передачи.

В нынешнем сезоне 38-летний Малкин набрал 41 (12+29 по системе "гол+пас") очков в 51 матче. За всю карьеру в "регулярках" НХЛ – 1337 (510+827) баллов в 1196 встречах.