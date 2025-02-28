Боец Ковалев считает, что Анкалаев победит Перейру в титульном бою UFC

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Белорусский боец Владислав Ковалев по прозвищу Белаз считает россиянина Магомеда Анкалаева фаворитом поединка с бразильцем Алексом Перейрой, с которым он поборется за чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе.

"Думаю, что Анкалаев заберет этот бой. На кону чемпионский титул. Для Анкалаева это будет большим достижением, и я верю, что он выиграет. По навыкам он превосходит Алекса. Но не надо занижать заслуги Перейры, у него нокаутирующая мощь. Но борьбу так быстро не подтянуть, поэтому считаю, что за счет борьбы этот поединок и заберет Анкалаев", - сказал Ковалев "Интерфаксу".

Бой пройдет в ночь на 9 марта в Ла-Вегасе в рамках турнира UFC 313.

На счету 32-летнего Анкалаева в смешанных единоборствах 20 побед, по одному поражению и ничьи. Еще один бой признан не состоявшимся. 37-летний Перейра выиграл 12 боев, проиграл два.