Представители четырех континентов выступят на 11-м Казанском марафоне

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Более 20 тыс. бегунов из 19 стран мира прошли регистрацию на Казанский марафон-2025 за два месяца до окончания заявочной кампании, сообщили в оргкомитете забега.

В настоящий момент география регистраций на забег составляет 19 стран, что на две больше, чем в рекордном для Казани 2024 году. Известно, что марафон пробегут представители четырех континентов - Азии, Европы, Южной Америки и Африки.

"Среди спортсменов, решивших пробежать одну из лучших марафонских трасс в России, и ближайшие соседи из Беларуси и Казахстана, традиционно активные на Казанском марафоне, и представители стран БРИКС+, так, уже зарегистрировались спортсмены из Китая и ЮАР. Присоединятся к ним в Казани участники из Турции, Эстонии, Молдавии, Малайзии, Колумбии, Испании, Греции и Германии", - говорится в сообщении.

Основатель и директор Казанского марафона и серии TIMERMAN Вадим Янгиров связывает интерес к этому забегу, в том числе, и с прошедшим в столице Татарстана саммитом стран БРИКС.

"Такому интересу, безусловно, способствует и положительная волна юбилейного Казанского марафона, и наша интеграция в лигу марафонов БРИКС, и прошедший в прошлом году в Татарстане Саммит стран БРИКС. В любом случае, мы искренне гордимся тем, что смогли заслужить доверие людей, которые участвуют в Казанском марафоне, знающих, что именно здесь они получат уникальный опыт и впечатления, которые останутся у них на всю жизнь", - сказал Янгиров.

"Пока рано строить прогнозы, но мы нацелились на цифру в 35 тысяч регистраций", – отметил он.

Онлайн-регистрация на Казанский марафон завершится 28 февраля.

В 2024 году, когда прошел юбилейный, десятый марафон, участие в забеге в Казани приняли рекордные 28 052 бегуна из 17 стран и более чем 80 регионов России.