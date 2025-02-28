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Олимпийский чемпион Прохоркин продлил контракт с "Авангардом"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий Николай Прохоркин подписал новое соглашение с "Аванградом", сообщается на сайте омского хоккейного клуба.

Контракт продлен на два года.

"Николай Прохоркин в "Авангарде" не первый год, он отлично показал себя в те моменты, когда команда очень нуждалась в лидере", - сказал генеральный директор "Авангарда" Герман Чистяков.

"Техника, дриблинг, чувство паса, бросок – благодаря этому Николай остается ведущим центром КХЛ, каждая его смена несет с собой опасность чужим воротам. Именно с такими мастерами мы хотим идти в следующий сезон", - отметил Чистяков.

В нынешнем сезоне 31-летний Прохоркин набрал 22 (9+13 по системе "гол+пас") очка в 31 матче.

Авангард КХЛ хоккей Николай Прохоркин Герман Чистяков
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