Дегтярев поблагодарил болельщиков "Црвены Звезды" за перфоманс в поддержку РФ
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Министр спорта Михаил Дегтярев высказал слова благодарности в адрес болельщиков белградской "Црвены Звезды" за акцию поддержки России во время матча баскетбольной Евролиги.
"Спасибо сербским болельщикам баскетбольного клуба "Црвена звезда" за поддержку", - написал Дегтярев в телеграме.
Во время домашнего матча Евролиги против литовского "Жальгириса" болельщики "Црвены Звезды" в зале исполнили песню "Катюша", окрасив трибуны российским триколором из листов бумаги разного цвета.