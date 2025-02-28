Дегтярев поблагодарил болельщиков "Црвены Звезды" за перфоманс в поддержку РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Министр спорта Михаил Дегтярев высказал слова благодарности в адрес болельщиков белградской "Црвены Звезды" за акцию поддержки России во время матча баскетбольной Евролиги.

"Спасибо сербским болельщикам баскетбольного клуба "Црвена звезда" за поддержку", - написал Дегтярев в телеграме.

Во время домашнего матча Евролиги против литовского "Жальгириса" болельщики "Црвены Звезды" в зале исполнили песню "Катюша", окрасив трибуны российским триколором из листов бумаги разного цвета.