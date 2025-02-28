"Локомотив" и махачкалинское "Динамо" сыграли вничью в первом в году матче РПЛ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Матч 19-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Динамо" и московским "Локомотивом" завершился со счетом 1:1.

Игра прошла в Каспийске, где махачкалинцы сейчас проводят домашние матчи.

На девятой минуте Эгаш Касинтура вывел "Динамо" вперед. Победный для хозяев счет сохранился до 85-й минуты, когда ответный гол провел Дмитрий Воробьев.

"Локомотив" набрал 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Динамо" - на десятой строчке, 18 баллов.

Этим матчем после зимнего перерыва возобновился чемпионат России.