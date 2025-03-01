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"Лига Ставок" стала генеральным партнером Федерации бокса России

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU -Федерация бокса России подписала соглашение о генеральном партнерстве с букмекерской компанией "Лига Ставок".

Подписи под документом поставили генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин и президент "Лиги Ставок" Юрий Красовский, передает корреспондент "Интерфакса". Церемония прошла в Санкт-Петербурге в рамках открытия "Дома Спорта "Лига Ставок".

Беспутин заявил, что подписание такого соглашения очень важно для развития бокса России – как взрослого, так и детского.

"Для любой спортивной Федерации – это значимый шаг и дальнейшее успешное развитие. Благодарю руководство компании за то, что уже много лет мы дружим, взаимодействуем и поддерживаем друг друга", - сказал руководитель федерации.

"У нас полное взаимопонимание, наше сотрудничество с "Лигой Ставок" традиционно идет на пользу и процветание российского спорта и бокса", - подчеркнул он.

"Это не просто союз, это еще наше сердце, наша жизнь. Мы очень гордимся этим сотрудничество и благодарим руководство Федерации бокса России за доверие. Мы не подведем!", - сказал, в свою очередь, Красовский.

"Федерация бокса России постоянно реализует масштабные и значимые события. Наша задача в компании "Лига Ставок" — поддерживать боксерские турниры, доверяясь Федерации. Мы являемся партнёрами и спонсорами, с радостью принимая участие в организации и проведении турниров, которые всегда проходят на высочайшем уровне. Федерация бокса России обладает высоким имиджем и является одной из ведущих спортивных организаций в стране. Наше сотрудничество — это значимый, логичный и гармоничный союз, и мы гордимся тем, что можем быть его частью", - заявил президент "Лиги ставок".

Федерация бокса России бокс Лига Ставок
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