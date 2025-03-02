"Ростов" и "Динамо" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" (Ростов-на-Дону) и московского "Динамо" со счетом 1:1 завершили матч 19-го тура РПЛ.

Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

На 77-й минуте Даниил Фомин вывел "Динамо" вперед, на 83-й Мохаммад Мохеби сравнял счет.

Для "Ростова" этот матч был первым после отставки Валерия Карпина с поста главного тренера команды. Сейчас команду тренирует испанец Джонатан Альба.

Кроме того, в составе "Динамо" первую официальную игру провел перешедший из "Ростова" бывший капитан этой команды Даниил Глебов.

В середине первого тайма травму получил нападающий "Динамо" и сборной России Константин Тюкавин. Во втором тайме в "Ростове" из-за травмы был заменен Роналдо.

"Динамо" сейчас занимает четвертое место, набрав 36 очков. "Ростов" - на седьмой строчке, 27 баллов.

Во главе турнирной таблицы находятся "Зенит", "Спартак" и "Краснодар" - по 40 очков.