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Щекутьев назвал реалистичным проведения боя Батыргазиева и Роуча

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса (EUBC) и руководитель Iron&Gloves Promotions Кирилл Щекутьев допустил проведение поединка между россиянином Альбертом Батыргазиевым и чемпионом WBA американцем Ламонт Роучем.

В минувшие выходные Роуч вничью бой с обладателем пояса в легком весе Джервонтой Дэвисом.

"Считаю, что бой Батыргазиева и Роуча реалистичен. Почему нет?" - сказал Щекутьев "Интерфаксу".

"Признаюсь, что результат боя Роуча и Дэвиса удивил. Тут надо отметить действия Роуча и сказать, что Дэвис вышел на ринг каким-то разобранным. Что будет у них дальше после этой ничьи - это их дело", - подчеркнул он.

7 марта в Москве Батыргазиев на турнире "Ночь чемпионов IBА" будет защищать титул IBA и временный пояс WBA во втором полулегком весе против аргентинца Нери Круза Ромеро.

"Да, Батыргазиев по всем аспектам превосходит Ромеро, поэтому самое главное - избежать недооценки. Дай Бог, Альберт победит, а дальше можно рассуждать о дальнейших планах", - отметил Щекутьев.

Батыргазиев также – олимпийский чемпион-2020.

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