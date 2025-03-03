Спикер петербургского парламента Бельский стал вице-президентом РФС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Спикер петербургского парламента Александр Бельский стал вице-президентом Российского футбольного союза, сообщила пресс-служба РФС.

Решение было принято на заседании исполнительного комитета союза в понедельник.

Бельский сообщил, что в онлайн-режиме принял участие в заседании, на котором решались административные вопросы.

"Определили вице-президентов и состав бюро исполкома РФС. В обновленных списках и моя фамилия. Отмечу, приоритеты работы на федеральном футбольном уровне у меня те же, что и в Петербурге: развитие детского футбола, повышение квалификации наших тренеров и судей, поддержка любительского футбола", - написал он в телеграм-канале.

Бельский добавил, что на заседании также был переизбран первый вице-президент РФС Никита Симонян.

В декабре Бельский сменил экс-игрока "Зенита" Алексея Игонина на посту президента Федерации футбола Санкт-Петербурга.