Поиск

Спикер петербургского парламента Бельский стал вице-президентом РФС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Спикер петербургского парламента Александр Бельский стал вице-президентом Российского футбольного союза, сообщила пресс-служба РФС.

Решение было принято на заседании исполнительного комитета союза в понедельник.

Бельский сообщил, что в онлайн-режиме принял участие в заседании, на котором решались административные вопросы.

"Определили вице-президентов и состав бюро исполкома РФС. В обновленных списках и моя фамилия. Отмечу, приоритеты работы на федеральном футбольном уровне у меня те же, что и в Петербурге: развитие детского футбола, повышение квалификации наших тренеров и судей, поддержка любительского футбола", - написал он в телеграм-канале.

Бельский добавил, что на заседании также был переизбран первый вице-президент РФС Никита Симонян.

В декабре Бельский сменил экс-игрока "Зенита" Алексея Игонина на посту президента Федерации футбола Санкт-Петербурга.

Александр Бельский РФС футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дуглас Сантос попал в расширенный состав сборной России по футболу

Дуглас Сантос попал в расширенный состав сборной России по футболу

Футболист "Динамо" Тюкавин выбыл до конца сезона из-за травмы

"Ростов" и "Динамо" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

"Спартак" со счетом 2:0 обыграл "Оренбург" и догнал в РПЛ лидирующие "Краснодар" и "Зенит"

"Спартак" со счетом 2:0 обыграл "Оренбург" и догнал в РПЛ лидирующие "Краснодар" и "Зенит"

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 10 голов

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 10 голов

"Краснодар" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

"Зенит" и ЦСКА сыграли вничью в чемпионате России по футболу

"Зенит" и ЦСКА сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Дзюба повторил рекорд Кержакова по числу голов среди россиян

Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на чемпионате России

Дюплантис в 11-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Дюплантис в 11-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });