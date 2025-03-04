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Американский хоккеист Гальченюк получил паспорт РФ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американский нападающий "Амура" Александр Гальченюк стал гражданином РФ. Об этом заявил первый зампред правительства Хабаровского края, председатель попечительского совета хоккейного клуба Сергей Абрамов.

"Рад сообщить, что лидер нашей хоккейной команды "Амур", Александр Гальченюк, сегодня получил паспорт гражданина Российской Федерации. Уверен, что это пойдет на пользу и самому игроку, и отечественному хоккею", - приводит слова Абрамова пресс-служба ХК.

"Мы много общались с Александром в этом сезоне, и я могу сказать, что по духу, по менталитету он наш, русский парень", - отметил Абрамов, добавив, что хоккеист любит Россию, Хабаровский край, клуб. Абрамов также пожелал Гальченюку скорейшего восстановления после травмы.

31-летний Гальченюк выступал в НХЛ за "Монреаль", "Аризону", "Питтсбург", "Миннесоту", "Оттаву", "Торонто", "Колорадо". В 2023-2024 годы защищал цвета петербургского СКА, после чего перешел в "Амур".

В составе сборной США Гальченюк стал бронзовым призером ЧМ-2013.

хоккей Александр Гальченюк Сергей Абрамов Амур НХЛ КХЛ
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