Российские гребцы пропустят ЧЕ из-за отказа Чехии, но выступят на ЧМ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российские гребцы не выступят на чемпионате Европы, который с 19 по 22 июня пройдет в Чехии. Как заявила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова, Чехия отказалась принимать спортсменов из России.

"У нас в регламенте нейтрального спортсмена изначально прописано, что есть возможность проводящим организациям оценить, готовы ли они принять спортсменов в нейтральном статусе, либо у них приоритет - безопасность. В некоторых ситуациях это решает оргкомитет, страна или город, есть не сильно пророссийски настроенные страны. Чехия - одна из тех стран, которая против участия наших спортсменов", - приводит слова Исхаковой "Матч ТВ".

При этом у россиян есть возможность выступить на чемпионате мира.

"На чемпионате мира в Милане нас ждут. И по юношам, и по взрослым спортсменам, — сказала Исхакова.

ЧМ пройдет в Милане с 20 по 24 августа.