Александр Емельяненко сообщил, что у него отнялись ноги

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что будет прооперирован.

"У меня разошлись межпозвоночные диски, оттуда вылезла грыжа, она придавила спинной мозг. У меня отнялись ноги", - сказал Емельяненко в видеообращении в своем телеграм-канале.

"Доктор сказал, что после операции у меня уйдет на реабилитацию 10 месяцев. В это время мне нельзя будет выступать и тренироваться. Так что бой в Белоруссии с Тарасовым отменяется или переносится на потом", - добавил он.

Бой Емельяненко с блогером Артемом Тарасовым должен пройти 29 марта.