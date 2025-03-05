Гандболистка ЦСКА перейдет в румынский "Рапид"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Виктория Шамановская по окончании сезона-2024/25 покинет ЦСКА, сообщает пресс-служба московского гандбольного клуба.

Следующим клубом в ее карьере будет румынский "Рапид".

"Мы желаем Виктории успешного завершения сезона 2024/25 вместе с армейским клубом и удачи в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.

Шамановская играет в ЦСКА с 2021 года. В составе команды она два раза выиграла чемпионат России, по три раза – Кубок и Суперкубок страны.