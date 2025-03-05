Генсек Федерации бокса России считает, что Ромеро не будет препятствием для Батыргазиева

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин считает, что аргентинец Нери Круз Ромеро не доставит больших проблем россиянину Альберту Батыргазиеву в предстоящем поединке, но и недооценивать южноамериканца тоже не стоит.

"Не могу сказать, что хорошо знаком с боями Ромеро. Он идет без поражений, в основном боксировал в Аргентине. Скажу так… Не думаю, что бой с Ромеро будет легкой прогулкой для Альберта, при этом не думаю, что это будет каким-то препятствием", - приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.

"На мой взгляд, этот поединок будет для Альберта очередным шагом к титульному бою. Альберт — темповой боксер с хорошим таймингом. Мне очень нравится смотреть его бои, он показывает зрелищные поединки. Думаю, не за горами время, когда мы увидим Альберта с полноценным поясом", - отметил Беспутин.

Поединок пройдет в Москве 7 марта и возглавит турнир серии "Ночь чемпионов IBA".

Для Батыргазиева бой против Ромеро будет защитой пояса временного чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе и титула чемпиона IBA в весе до 60 кг.