Поиск

Даниил Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Индиан-Уэллсе

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Китая Бу Юньчаокэтэ в матче второго круга турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2.

В мировом рейтинге Медведев занимает шестое место, Бу Юньчаокэтэ – 71-е.

Следующим соперником россиянина будет американский теннисист Алекс Микельсен (№32 в мировом рейтинге).

Masters – вторая по статусу категория соревнований в теннисе вслед за турнирами Большого шлема.

Даниил Медведев теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Cadillac станет новым участником "Формулы-1"

"Краснодар" разгромил "Пари НН" и стал единоличным лидером РПЛ

Выручка клубов РПЛ за 2024 год составила 981 млн евро

Sotheby's хочет продать за $20 млн майки Джордана и Брайанта из их первых игр в НБА

Sotheby’s хочет продать за $20 млн майки Джордана и Брайанта из их первых игр в НБА

Аргентинский футболист Родриго Вильягра перешел в ЦСКА

Сергей Ковалев проведет прощальный бой 19 апреля

Клебо стал рекордсменом по числу побед на ЧМ по лыжным гонкам

Клебо стал рекордсменом по числу побед на ЧМ по лыжным гонкам

Большунов и Смирнова выиграли чемпионат России в гонках на 10 км

Большунов и Смирнова выиграли чемпионат России в гонках на 10 км

Двенадцать российских гимнастов получили нейтральный статус

Овечкин провел 885-й гол в карьере в НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });