Даниил Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Индиан-Уэллсе

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Китая Бу Юньчаокэтэ в матче второго круга турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2.

В мировом рейтинге Медведев занимает шестое место, Бу Юньчаокэтэ – 71-е.

Следующим соперником россиянина будет американский теннисист Алекс Микельсен (№32 в мировом рейтинге).

Masters – вторая по статусу категория соревнований в теннисе вслед за турнирами Большого шлема.