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Россиянин Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев победил бразильца Алекса Перейру в главном поединке турнира UFC 313 в Лас-Вегасе.

Победу россиянину присудили единогласным решением судей.

На кону боя стоял чемпионский титул UFC в полутяжелом весе. Поясом владел Перейра, теперь Анкалаев - новый чемпион UFC.

На счету 32-летнего Анкалаева в смешанных единоборствах 20 побед при одном поражении. 37-летний Перейра проиграл в третий раз, в его активе также 12 побед.

UFC Лас-Вегас
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