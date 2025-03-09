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Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола
Артем Дзюба
Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Нападающий Артем Дзюба установил рекорд среди российских футболистов по числу голов в карьере.

Форвард тольяттинского "Aкрона" поразил ворота самарских "Крыльев Советов" на девятой минуте гостевого матча 20-го тура РПЛ. Теперь в активе 36-летнего Дзюбы 234 гола.

Предыдущий рекорд (233) принадлежал завершившему в 2017 году карьеру Александру Кержакову.

Дзюба - четырехкратный чемпион и обладатель Суперкубка России в составе "Зенита". Также он здесь дважды выиграл Кубок России.

Покинув петербургскую команду в 2022 году, перешел в турецкий "Адана Демирспор". Однако в ноябре того же года ушел из этого клуба, а в феврале-2023 перешел в "Локомотив". В сентябре 2024 года стал игроком "Акрона".

До "Зенита" Дзюба выступал в "Спартаке", воспитанником которого он является и (на правах аренды) в "Томи" и "Ростове".

Артем Дзюба футбол
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