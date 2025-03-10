Сборная России по футболу сыграет с Гренадой

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России сыграют в товарищеском матче с Гренадой, сообщает пресс-служба РФС.

Игра пройдет 19 марта на стадионе "Динамо" в Москве и стартует в 20:00 мск.

В рейтинге ФИФА сборная Гренады занимает 174-е место, Россия – 39-е.

Также определилось место и время ранее анонсированного матча в Замбии. Эта игра состоится 25 марта также на стадионе "Динамо" и начнется в 20:00.

Кроме того, как сообщалось ранее, 6 июня сборная России дома сыграет с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде – с Белоруссией. Места проведения и время начала матчей станут известны позднее.