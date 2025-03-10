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Ватанабэ исключил выступления гимнастов под флагом РФ до окончания конфликта на Украине

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ хотел бы возвращения российских спортсменов на международные соревнования не в нейтральном статусе, но после окончания конфликта на Украине.

"Спортсмены больше всего ждут возможности участвовать в международных соревнованиях. Поэтому я бы хотел приложить усилия, чтобы мечта каждого спортсмена осуществилась. (...) В федерации мы допускаем возможность участия индивидуальных спортсменов в нейтральном статусе", - сказал Ватанабэ журналистам во время встречи с российскими спортсменами в учебно-тренировочном центре "Новогорск".

При этом он подчеркнул, что возвращение российских гимнастов на международные турниры не в нейтральном статусе возможно только после окончания конфликта на Украине.

"В 2022 году в феврале месяце РФ нарушила олимпийское перемирие. Поэтому я как один из людей, который любит спорт и должен защищать Олимпийскую хартию, не могу с этим смириться. Но, с другой стороны, у каждого есть права человека. Мы как федерация должны уважать и защищать права каждого человека. Поэтому мы поддерживаем участие спортсменов в нейтральном статусе", - сказала глава федерации.

Ватанабэ - один из семи кандидатов на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК). Выборы президента пройдут 20 марта в Греции.

Моринари Ватанабэ
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