Команды российских юниоров-фехтовальщиков допустили к соревнованиям в нейтральном статусе

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить российских юниоров до международных турниров в командных соревнованиях в нейтральным статусе, сообщается на сайте федерации в понедельник.

"Нейтральным командам, которые будут состоять из спортсменов, получивших статус нейтральных спортсменов от Исполнительного комитета FIE, будет разрешено участвовать в соревнованиях юниорских команд FIE, начиная с чемпионата мира среди юниоров в Уси. Нейтральные команды будут фехтовать под флагом FIE", - говорится в сообщении по итогам исполкома федерации.

Чемпионат мира в китайском Уси пройдет в апреле 2025 года.