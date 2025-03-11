Бойцы Богатырев и Корнилов проведут реванш 10 мая на турнире АСА 186

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российские бойцы Адам Богатырев и Кирилл Корнилов проведут реванш 10 мая. Поединок пройдет в Санкт-Петербурге в рамках турнира АСА 186, сообщает пресс-служба лиги.

Ранее соперники встречались в марте 2024 года в рамках полуфинала Гран-при в тяжелом весе, когда удушающим приемом в четвертом раунде победу одержал Богатырев. После того противостояния Корнилов одержал три победы. В конце февраля он, в частности, нокаутировал экс-чемпиона АСА Мухумата Вахаева.

После победы над Корниловым Богатырев провел один бой – в августе в финале Гран-при АСА он единогласным решением судей уступил действующему чемпиону Евгению Гончарову.

В активе Корнилова в смешанных единоборствах 18 побед, два поражения и одна ничья. На счету Богатырева десять побед и четырех поражениях.