"Локомотив" вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 2:1 обыграли махачкалинское "Динамо" в четвертьфинальном матче Пути регионов Кубка России.

Игра прошла в Каспийске.

На 13-й минуте Максим Ненахов вывел "Локомотив" вперед.

На 23-й минуте Мохамед Аззи сравнял счет, на 54-й Сергей Пиняев забил победный для "Локомотива" гол.

На 46-й минуте в составе махачкалинцев был удален Сослан Кагермазов.

В результате "Локомотив" вышел в первый этап полуфинала Пути регионов.