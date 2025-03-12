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Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Индиан-Уэллсе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Томми Пола в четвертом круге турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:0 в пользу россиянина.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает шестое место, Пол – 11-е.

Следующим соперником россиянина будет французский теннисист 21-я ракетка мира Артур Филс.

Призовой фонд соревнования – почти $9,7 млн.

Masters – вторая по статусу категория соревнований в теннисе вслед за турнирами Большого шлема.

теннис Даниил Медведев
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