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"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого выбыл из азиатской Лиги чемпионов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий со счетом 0:4 уступил японскому "Кавасаки Фронтале" в ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов.

Игра прошла в Кавасаки.

В состоявшемся на прошлой неделе первом матче победу одержали подопечного Слуцкого – 1:0. По сумме двух встреч сильнее оказалась команда из Японии, оформившая, таким образом, путевку в четвертьфинал.

53-летний Слуцкий возглавил "Шанхай Шэньхуа" в декабре 2023 года. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.

Леонид Слуцкий футбол Шанхай Шэньхуа Китай
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