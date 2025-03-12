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"Спартак" вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:2 победили тольяттинский "Aкрон" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

Матч прошел в Самаре, где "Акрон" проводит домашние встречи.

Два гола в составе "Спартака" забил Кристофер Мартинс (17-я и 60-я минуты), один раз отличился Тео Бонгонда (20).

Авторы голов в составе хозяев: Шерзод Эсанов (58, с пенальти), Артем Дзюба (70).

"Спартак" вышел в первый этап полуфинала Пути регионов, "Акрон" выбыл из дальнейшей борьбы.

Спартак Акрон Артем Дзюба футбол
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