ПСЖ по пенальти победил "Ливерпуль" и вышел в четвертьфинал ЛЧ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Французский "Пари Сен-Жермен" завоевал путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, пройдя по сумме двух встреч английский "Ливерпуль".

Основное время ответной игры в Ливерпуле завершилось со счетом 1:0 в пользу футболистов ПСЖ: на 12-й минуте гол провел Усман Дембеле.

По сумме двух встреч результат оказался равным, поскольку в первой встрече с аналогичным счетом сильнее оказался "Ливерпуль".

В дополнительное время счет не изменился, в серии пенальти успешнее оказался ПСЖ (4-1). Два удара отразил итальянский вратарь парижан Джанлуиджи Доннарума. Российский голкипер ПСЖ игру провел в запасе.

Результаты остальных матчей игрового дня

"Барселона" - "Бенфика" - 3:1 (результат первого матча – 1:0)

"Байер" - "Бавария" - 0:2 (0:3)

"Интер" - "Фейеноорд" - 2:1 (2:0)

Четвертьфиналистами, помимо ПСЖ, таким образом, стали "Барселона", "Бавария" и "Интер". Другие участники этой стадии турнира определятся в ночь на четверг.