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"Реал" обыграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Реала" со счетом 2:1 взяли верх над "Атлетико" в рамках мадридского дерби в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла на поле "Реала".

В составе "Реала" голы провели Родриго (4-я минута) и Браим Диас (55). Автор первого гола в составе "Атлетико" - Хулиан Альварес (32).

Результаты остальных матчей игрового вечера

"Брюгге" - "Астон Вилла" - 1:3

"Боруссия" - "Лилль" - 1:1

ПСВ – "Арсенал" - 1:7

Ответные матчи в этих парах пройдут 12 марта.

Атлетико Реал футбол
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