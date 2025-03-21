Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира Masters в Майами

Теннисист Даниил Медведев Фото: AP/TASS

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Хауме Муньяру в матче второго круга турнира категории Masters в Майами.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу представителя Испании.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) россиянин занимает восьмое место. Это освободило его от участия в первом круге соревнования.

Что касается Муньяра, он является 56-й ракеткой мира.

Призовой фонд турнира – почти $9,2 млн.

Masters – вторая по статусу категория соревнований в мужском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.