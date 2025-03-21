Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира Masters в Майами
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Хауме Муньяру в матче второго круга турнира категории Masters в Майами.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу представителя Испании.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) россиянин занимает восьмое место. Это освободило его от участия в первом круге соревнования.
Что касается Муньяра, он является 56-й ракеткой мира.
Призовой фонд турнира – почти $9,2 млн.
Masters – вторая по статусу категория соревнований в мужском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.