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Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира Masters в Майами

Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира Masters в Майами
Теннисист Даниил Медведев
Фото: AP/TASS

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Хауме Муньяру в матче второго круга турнира категории Masters в Майами.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу представителя Испании.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) россиянин занимает восьмое место. Это освободило его от участия в первом круге соревнования.

Что касается Муньяра, он является 56-й ракеткой мира.

Призовой фонд турнира – почти $9,2 млн.

Masters – вторая по статусу категория соревнований в мужском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.

Даниил Медведев теннис
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