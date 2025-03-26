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Кучеров набрал 100 очков в НХЛ и побил рекорд Овечкина

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров преодолел отметку в 100 очков в сезоне в регулярном чемпионате НХЛ.

В домашнем матче против "Питтсбурга" россиянин отметился голом и двумя результативными передачами и помог "Тампе" одолеть соперника со счетом 6:1 (4:0, 2:0, 0:1).

Теперь на счету 31-летнего хоккеиста в нынешнем сезоне НХЛ 101 (31+70 по системе "гол+пас") балл. Для Кучерова это пятый сезон, в котором он набрал не менее 100 очков. Это – новый рекорд среди россиян, предыдущий принадлежал нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину (четыре сезона).

Выступавший в России за ЦСКА Кучеров дебютировал в "Тампе" в сезоне-2013/14. С тех пор на клубном уровне защищает цвета только этой команды, дважды стал обладателем Кубка Стэнли. На его счету 974 (351+623) очка в регулярных чемпионатах НХЛ.

Вашингтон НХЛ Никита Кучеров Тампа-Бэй Александр Овечкин хоккей
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