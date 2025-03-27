Более тысячи детей зарегистрировались на Казанский марафон

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Для участия в 11-м Казанском марафоне заявки подали 1084 ребенка; как заявили организаторы марафона, это будет самый массовый детский забег в России.

"В рамках Казанского марафона существует две категории детских забегов: TIMERBABY и TIMERKIDS, которые состоятся 2 мая. В TIMERBABY участвуют малыши от 4 до 36 месяцев – им предстоит пробежать или проползти 40 метров. Сейчас на эту дистанцию зарегистрированы 123 маленьких спортсмена. TIMERKIDS в свою очередь делится на две подкатегории: дети от 3 до 6 лет преодолевают 300 метров, а ребята от 7 до 10 лет соревнуются на дистанции 600 метров. Здесь свое участие подтвердил 961 юный спортсмен", - говорится в сообщении.

Основатель и директор Казанского марафона Вадим Янгиров назвал это лучшим примером того, как как "спорт становится неотъемлемой частью жизни буквально с первых шагов"

"Мы активно продвигаем такую повестку и считаем, что, когда родители и дети бегут вместе, это не просто забег – это самые важные шаги к здоровым привычкам на всю жизнь", – сказал он.

Для взрослых атлетов доступны дистанции на 3, 10, 21.1 и 42.2 км. Регистрация на них будет открыта до 23:59 28 апреля или до достижения лимита участников. Если квота не будет заполнена, организаторы предоставят возможность записаться дополнительно 1–3 мая (для детских забегов и дистанции 10 км – с 1 по 2 мая).