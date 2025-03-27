"Локомотив" вышел вперед в стартовой серии плей-офф КХЛ с "Торпедо"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" одолели нижегородское "Торпедо" в первом матче стартовой серии плей-офф КХЛ.

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:1 (0:0, 3:1, 0:0) в пользу "Локомотива".

В составе победителей точные броски нанесли Максим Березкин (21-я минута), Денис Алексеев (27), Мартин Гернат (37). В составе "Торпедо" отличился Бобби Линч (24).

"Локомотив" повел в серии до четырех побед – 1-0.

Следующий матч пройдет 29 марта также в Ярославле.