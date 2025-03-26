"Спартак" в овертайме победил "Северсталь" на старте плей-офф КХЛ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" добились победы над череповецкой "Северсталью" в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Матч прошел в Москве и завершился со счетом 5:4 (2:2, 1:2, 1:0, 1:0) в пользу столичного клоуба. Решающую шайбу хозяева провели в овертайме.

Авторы голов в составе "Спартака": Ансель Галимов (9-я минута), Сергей Лукьянцев (19), Александр Пашин (32), Герман Рубцов (49), Николай Голдобин (69).

В составе "Северстали" отличились Николай Чебыкин (3), Александр Скоренов (7), Андрей Чуркин (23), Руслан Абросимов (30).

"Спартак" повел в серии до четырех побед – 1-0.

Следующий матч "Спартака" и "Северстали" пройдет 28 марта также в Москве.