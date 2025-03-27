Московское "Динамо" одолело СКА в первом матче серии плей-офф КХЛ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" добились победы над петербургским СКА в первом матче стартового раунда серии плей-офф КХЛ.

Результат игры в Москве – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

В составе "Динамо" голы провели Дилан Сикура (10-я минута), Павел Кудрявцев (18), Никита Гусев (50), в составе СКА – Захар Бардаков (15).

Таким образом, "Динамо" повело в серии до четырех побед – 1-0. Серия продолжится 29 марта также в Москве.