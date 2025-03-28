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"Крылья Советов" разгромили "Локомотив" в РПЛ, забив пять мячей

"Крылья Советов" разгромили "Локомотив" в РПЛ, забив пять мячей
Игрок ФК "Локомотив" Максим Ненахов. Архивное фото.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" со счетом 5:1 взяли верх над московским "Локомотивом" в домашнем матче 22-го тура чемпионата России.

В стартовом отрезке игры хозяева забили два гола: на второй минуте отличился Доминик Ороз, на четвертой – Иван Сергеев.

На 32-й минуте Иван Олейников довел преимущество "Крыльев" до крупного, на 40-й ворота "Локомотива" поразил Гленн Бейл.

В перерыве "Локомотив" заменил сразу трех игроков, но от пятого гола в его ворота команду не спасло: второй свой гол провел Сергеев (49).

На 62-й минуте счет стал 5:1: "Локомотив" сократил отставание благодаря автоголу Бейл.

Этим матчем открылась программа 22-го тура РПЛ.

"Крылья Советов" набрали 22 очка и занимают 10-е место в турнирной таблице. "Локомотив" - на четвертом месте, 40 баллов.

Крылья Советов Локомотив РПЛ футбол
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