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"Спартак" вновь победил "Северсталь", выиграв в своем 1000-м матче в КХЛ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" одолели череповецкую "Северсталь" во втором матче стартового раунда плей-офф КХЛ.

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу "Спартака", для которого этот матч стал 1000-м в Континентальной хоккейной лиге.

В составе москвичей голы провели Павел Порядин (18-я минута), Александр Пашин (37), Андрей Локтионов (41), Адам Ружичка (56).

В составе "Северстали" дубль оформил Михаил Котляревский (23, 53).

"Спартак" упрочил преимущество в серии, которая длится до четырех побед, - 2-0.

Следующие два матча серии пройдут в Череповце 30 марта и 1 апреля.

Спартак Северсталь КХЛ хоккей
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