Поиск

Илья Малинин стал двукратным чемпионом мира по фигурному катанию

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Американский фигурист Илья Малинин завоевал золото чемпионата мира в Бостоне в мужском одиночном катании.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы он заработал 318,56 балла. Теперь Малинин – двукратный чемпион мира.

Малинин – сын родившихся в России фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые в соревнованиях стали представлять Узбекистан.

Второе место на ЧМ занял Михаил Шайдоров из Казахстана (287,47), третье – Юма Кагияма (Япония (278,19.

фигурное катание
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Московское "Динамо" разгромило "Оренбург" в чемпионате России по футболу

Московское "Динамо" разгромило "Оренбург" в чемпионате России по футболу

Дарья Касаткина будет выступать под флагом Австралии

Дарья Касаткина будет выступать под флагом Австралии

Главный тренер сборной Бразилии уволен после разгрома от Аргентины

"Крылья Советов" разгромили "Локомотив" в РПЛ, забив пять мячей

"Крылья Советов" разгромили "Локомотив" в РПЛ, забив пять мячей

Суд оправдал Дани Алвеса

Кучеров и Мичков признаны первой и второй звездами дня в НХЛ

Российского паралимпийца лишили золота Сочи-2014 из-за допинга

Россиян допустили до участия в чемпионатах мира и Европы по гребному слалому

СМИ сообщили о шагах УЕФА по возвращению российского футбола

В Иране анонсировали товарищеский матч со сборной России по футболу

В Иране анонсировали товарищеский матч со сборной России по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });