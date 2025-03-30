Илья Малинин стал двукратным чемпионом мира по фигурному катанию

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Американский фигурист Илья Малинин завоевал золото чемпионата мира в Бостоне в мужском одиночном катании.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы он заработал 318,56 балла. Теперь Малинин – двукратный чемпион мира.

Малинин – сын родившихся в России фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые в соревнованиях стали представлять Узбекистан.

Второе место на ЧМ занял Михаил Шайдоров из Казахстана (287,47), третье – Юма Кагияма (Япония (278,19.