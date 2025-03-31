"Сибирь" сократила отставание от "Салавата Юлаева" в серии плей-офф КХЛ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты новосибирской "Сибири" победили уфимский "Салават Юлаев" в третьем матче серии стартового раунда плей-офф КХЛ.

Игра прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Голы провели Алексей Яковлев (1-я минута) и Валентин Пьянов (54).

В первых двух матчах победил "Салават Юлаев" - 7:0 и 8:2.

Счет в серии до четырех побед – 2-1 в пользу команды из Уфы.

Следующий матч пройдет 2 апреля в Новосибирске.