"Локомотив" одержал третью победу над "Торпедо" в плей-офф КХЛ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" победили нижегородское "Торпедо" в третьем матче серии стартового раунда плей-офф КХЛ.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) в пользу "Локомотива".

В составе ярославской команды голы провели Денис Алексеев (8-я минута), Максим Шалунотв (11), Артур Каюмов (24, 60 – в пустые ворота).

Авторы голов в составе "Торпедо": Богдан Конюшков (5), Вячеслав Войнов (24).

Счет в серии стал 4-0 в пользу "Локомотива". Серия продолжится матчем 2 апреля также в Нижнем Новгороде.